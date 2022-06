Jovic come Cabral: a Firenze per conquistare un posto (da titolare) al Mondiale

Quando si presentò alla Fiorentina, Arthur Cabral disse di essere venuto anche per riconquistare la Nazionale in vista del Mondiale. Missione finora fallita, dal momento che il brasiliano è uscito dalle rotazioni e di certo in riva all’Arno non ha fatto abbastanza per rimediare.

L’ex Basilea ha ancora qualche mese per invertire la tendenza, e i tifosi viola se lo augurano veramente. Così come sperano che anche Jovic faccia lo stesso, lui che in Nazionale viene regolarmente convocato ma è chiuso di fatto da Mitrovic e Vlahovic. Il serbo vuole scalare le gerarchie e per farlo – sottolinea la Gazzetta dello Sport – ha scelto il progetto della Fiorentina.

Poche presenze e zero gol nelle qualificazioni che hanno portato la Serbia al Mondiale, meglio invece in Nations League con due reti contro Slovenia e Svezia. Qatar 2022 parte a novembre e Jovic ha giusto qualche mese per giocarsi le proprie carte: Firenze può essere la piazza giusta per farlo.