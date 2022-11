Jovic diventa l’attrazione viola principale in Qatar: il serbo cerca il rilancio per offrirlo anche alla Fiorentina

Perso Gonzalez, il Mondiale viola è rimasto con quattro elementi in gioco: su tutti c’è la truppa serba, guidata da Milenkovic e soprattutto da Luka Jovic. Senza nulla togliere al difensore infatti, le attenzioni principali ora saranno rivolte proprio sull’attaccante, che ha dato qualche segnale di crescita nell’ultimo mese a Firenze ed è chiamato a confermare le buone impressioni anche in Qatar. Nell’ultimo test con il Bahrein è arrivato un bel gol con un tocco morbido e tra 4 giorni i balcanici saranno impegnati contro il Brasile nel match d’apertura. Jovic parte alle spalle di Vlahovic e Mitrovic nelle gerarchie ma cercherà di trovare il suo minutaggio e magari anche qualche altra rete, per poi tornare a dare il suo contributo anche alla Fiorentina.