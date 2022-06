Jovic e la Fiorentina, un affare possibile. Ostacolo monstre… l’ingaggio

L’interesse della Fiorentina per Luka Jovic è concreto. La società viola ha puntato il serbo di proprietà del Real Madrid come attaccante del futuro. Non viene da un momento di forma straordinario, anche dato dal fatto che con Ancelotti ha trovato pochissimo spazio. È infatti in cerca di una piazza che creda in lui: ipotizzare un suo futuro in quel di Madrid è molto complicato.

La Fiorentina, in ogni caso, sa che deve affrontare un problema non di poco conto, ovvero l’ingaggio di Jovic. Il classe 1997 guadagna poco meno di 10 milioni di € lordi a stagione, che corrispondono a oltre 6 milioni netti. I contatti con il Real Madrid saranno intensi soprattutto da questo punto di vista.