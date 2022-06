Jovic e Mandragora aspettano solo lo ‘start’ del mercato: e dietro di loro altri due colpi in canna

Ormai ci siamo e anche la favola del ‘mercato chiuso’ andrà in soffitta: venerdì prossimo, 1 luglio, scatterà ufficialmente la finestra estiva utile a integrare la rosa e a concretizzare il lavoro fatto fino ad allora. Quello della Fiorentina, scrive La Nazione, dovrebbe portare prima di tutto a due nomi: Rolando Mandragora e Luka Jovic, per occupare le caselle lasciate vuote da Torreira e Piatek. Gli affari sono impostati con Juventus e Real Madrid, una decina di milioni scarsi per il primo e il prestito secco per il secondo. Alle loro spalle altre due situazioni già impostate, in particolare quella che porta a Dodo, con un accordo intorno ai 13 milioni da perfezionare, e la pista Bajrami che è da costruire insieme all’Empoli ma ha la ‘sapiente regia’ alle spalle di Fali Ramadani.