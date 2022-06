“Jovic è stato convinto a venire alla Fiorentina da Milenkovic. Il difensore però potrebbe partire subito perché non vuole svincolarsi”

Il giornalista Angelo Giorgetti ha parlato a Radio Bruno Toscana delle ultime vicende di casa Fiorentina: “Milinkovic-Savic non dispiaceva a Italiano perché ha una buona tecnica con i piedi. Vicario costa tanto, Cragno è andato al Monza, rimarrebbe Gollini alla fine. Qualcuno arriverà ovviamente, ma vedo Terracciano titolare in partenza. Jovic? Da quanto mi risulta Milenkovic l’ha convinto a venire alla Fiorentina, giocandosi la carta di Italiano. Il mister gli permetterebbe di rilanciarsi, e considerando che il Real è disposto a pagare parte dell’ingaggio penso che questa operazione andrà in porto”.

E poi ha aggiunto: “Milenkovic tuttavia non credo che rimarrà. So che non ha intenzione di svincolarsi, per cui se vorrà andare via lo farà questa estate. A ventiquattro anni ci sta voler cogliere l’occasione di andare in una squadra che fa la Champions come l’Inter. Cabral? Per lui sarà molto utile partire con il ritiro e non subito con la necessità di giocare partite decisive. Su questo attaccante la Fiorentina ha puntato molto, io credo sia davvero un giocatore che può incidere”.