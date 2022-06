“Jovic talento, ma non mi piace la politica dei prestiti. Va capito quanto spenderà la Fiorentina, Milenkovic sarebbe terza cessione importante in tre anni”

Nel corso del Pentasport di Radio Bruno, lo storico giornalista viola Massimo Sandrelli si è soffermato ad ampio raggio sulle dinamiche gigliate: “Il paragone Mandragora-Torreira è improponibile. Sono calciatori troppo diversi. Mandragora è buon giocatore ma ha ruolo completamente diverso. Torreira era il giusto regista. Jovic è un talento che lascia un po’ di dubbi per il passaggio a vuoto avuto, ma è un prestito, quindi o bene o male.

Sandrelli ha proseguito: “La politica dei prestiti non mi piace, va inoltre pagato metà stipendio al Real. Il serbo vale più di Piatek, se ha smaltito i problemi avuti. E’ un calciatore acrobatico, c’è un motivo però se non ha fatto nulla nelle ultime stagioni. La Fiorentina quanto spenderà? Andrebbe capito questo. Tra Chiesa e Vlahovic gli incassi sono stati importanti. Partisse anche Milenkovic sarebbero 3 cessioni pesanti in 3 anni”.