“Jovic era una scommessa da fare. Concordo con Pradé: Sottil è forte. Italiano piaceva ad altri club, brava Fiorentina a trattenerlo”

Il giornalista di Sky Sport e Direttore del Museo del Calcio Matteo Marani fa una bella panoramica delle vicende di mercato di casa viola: “Mandragora è un calciatore che mi piace, un bel giocatore che arriva alla Fiorentina. Periodo molto importante per la società viola che comincia con la conferma di Italiano. Il tecnico piaceva ad altri club ma si è convinto di rimanere anche grazie alla Fiorentina, brava a convincerlo. Condivido tantissime cose dette da Pradè, anche su Torreira. Ha fatto bene a chiarire la mancata conferma. Ora sarà il turno di Jovic e altri, calciatori molto interessanti. Il doppio fronte in stagione porta via energie importanti, è tutta un’altra cosa. Abbiamo visto come anno scorso i turni infrasettimanali abbiano penalizzato la Fiorentina, che dovrà lavorare su questo aspetto per crescere”.

Marani ha poi concluso: “Conference League non è coppa minore, ero anche presente a Tirana. Il preliminare ovviamente è chiave, cambia tantissimo, anche per l’economia della stagione e la carica che può dare. Jovic? E’ una scommessa che avrei fatto. Concordo con Pradè su Sottil, giocatore forte forte. Jovic va un po’ rilanciato perché la concorrenza l’ha fermato, ma può fare bene. La Fiorentina dovrà avere un maggiore contributo degli attaccanti esterni. Non mi stupirei se anche in quella zona del campo la dirigenza gigliata da qui al termine del mercato potesse fare qualcosa. Nei prossimi giorni fiorentina verrà in forma privata in visita al Museo del Calcio a Coverciano è questo ci fa molto piacere”.