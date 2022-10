Jovic: “Esultanze? Avevo dentro di me forti emozioni, c’era tanta gioia dopo i gol fatti. Abbiamo bisogno del supporto dei nostri tifosi”

Intervistato da Sportal, l’attaccante della Fiorentina Luka Jovic ha parlato delle sue esultanze, giudicate polemiche dalla critica: “In quel momento avevo dentro di me forti emozioni, c’era tanta gioia dopo i gol fatti. Avevamo bisogno del supporto dei nostri tifosi, lo abbiamo avuto in Conference League e abbiamo risposto nel migliore dei modi”.

Poi ha continuato: “Contro l’Inter non stavo bene, non potevo giocare dall’inizio. Sono sceso in campo solo grazie ai farmaci”.