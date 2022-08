Jovic: “Felice per il primo gol stagionale, ottimo inizio! Molto eccitato per le prossime partite”. E Duncan lo carica

Si è presentato nel modo migliore possibile Luka Jovic davanti ai tifosi della Fiorentina. Il nuovo numero 7 viola ha realizzato un gol stupendo che mostra la vastità del suo repertorio tecnico, benché il ragazzo ancora non sia neppure vicino alla forma fisica migliore.

Il giocatore serbo ha voluto commentare l’inizio vittorioso di campionato su Instagram: “Ottimo inizio di stagione! Molto eccitato per le prossime partite! Felice per il primo gol stagionale“. Non tarda ad arrivare la replica del compagno di squadra Alfred Duncan: “Il primo di molti”. La speranza è che il centrocampista ghanese non si sbagli!