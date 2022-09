Jovic: “Fiorentina tra le favorite per la vittoria in Conference, abbiamo la possibilità di farcela. Conosco le mie qualità e voglio ritrovare me stesso”

L’attaccante della Fiorentina, Luka Jovic, è chiamato ad essere uno dei protagonisti di questa stagione dei viola. “Ora sono qui e sono pronto per tornare a giocare ad alti livelli – Jovic è stato intervistato dal sito della Uefa – E’ molto importante per ogni giocatore essere all’interno di una squadra che gioca in Europa”.

Poi ha detto: “Ognuno vorrebbe essere in una squadra che gioca la Champions League, ma grazie a Dio, è stata introdotta la Conference League e così abbiamo l’opportunità di giocare in questa competizione e penso che siamo tra i favoriti per vincerla. Dovremo adattarci a ogni avversario perché penso che abbiamo le qualità per arrivare fino alla finale. Negli ultimi anni ho vinto la Champions League e giocato la semifinale di Europa League, quindi mi piacerebbe vincere questa competizione”.

E ancora: “Prima di tutto, voglio tornare al mio livello precedente perché so di potercela fare; conosco le qualità che possiedo. Sarà una stagione lunga ed estenuante, ma spero sia una stagione con tanti obiettivi e in cui posso ritrovare di nuovo me stesso”.

Giocare in Europa è un qualcosa che segna la carriera di ogni calciatore: “Ricordo molto bene la mia prima partita di Champions League, fu al Benfica contro il Bayern. Avevo 18 anni ed ero appena arrivato dalla Serbia. Non capivo niente. C’era un calcio piazzato in cui ero solo in piedi e guardavo Robert Lewandowski, Arturo Vidal, stavo guardando loro e pensavo: “Com’è possibile? È reale o è un sogno? Che sta succedendo?”.