“Jovic ha bisogno di essere in fiducia per fare bene. Mandragora è straordinario: un uomo spogliatoio che aiuta la squadra a migliorare. Lo Celso? Con Italiano…”

Julio Velazquez, allenatore spagnolo in passato anche all’Udinese, è intervenuto a Radio Bruno per commentare i nuovi acquisti della Fiorentina, soprattutto Jovic e Mandragora. Infine ha speso una battuta anche sull’obiettivo di mercato Lo Celso:

“Jovic lo seguo dai tempi del Benfica, è un giocatore a cui serve il contesto giusto per far bene. E’ una punta che si muove molto, ma ha bisogno di fiducia. Nella piazza di Firenze, con il calcio offensivo di Italiano, può fare una stagione di livello”.

Su Mandragora: “Conosco la sua famiglia e Rolando è un ragazzo al quale voglio bene. A livello calcistico può avere ancora un percorso straordinario: con me a Udine aveva fatto bene. Comprende il gioco in maniera diversa, fa girare la squadra e pensa come può migliorare. A livello tattico è sopra la media, è un ragazzo da spogliatoio che vuole aiutare i suoi compagni”.

Su Lo Celso: “Sarebbe proprio adatto al calcio di Italiano, e viene da una buona stagione al Villareal. E’ un calciatore versatile che sa ricoprire più ruoli. Alla Fiorentina farebbe sicuramente bene”.