Jovic, il “vaffa…” pronunciato dal giocatore e la borraccia presa a calci

Una giornata difficile. E’ stata quella che ha vissuto il centravanti della Fiorentina, Luka Jovic, durante il match di Empoli. E’ vero, ha fatto espellere Luperto ma è stato l’unico episodio quello in cui si è fatto vedere.

Sostituito nel finale, è stato ripreso dalle telecamere mentre ha tirato un calcio ad una borraccia, in segno di stizza. Poi è stato inquadrato mentre tornava verso la panchina viola. E non è sfuggito ai colleghi serbi quello che ha detto il giocatore nella propria lingua. All’ex Real Madrid è scappato anche un bel “vaffa…” anche se, ovviamente non sappiamo a chi fosse indirizzato.

Per essere più chiari potrebbe essere stata un’espressione di stizza per la propria prestazione.