Jovic: “Lieto di vestire la maglia della Fiorentina, è un piacere. Darò tutto seguendo il mister. Rigori? Pronto a tirarli”

E’ il giorno della presentazione di Luka Jovic. Il calciatore serbo si racconta ai tifosi della Fiorentina direttamente da Moena: “Come ho detto in varie occasioni, è un grande piacere essere qui e sono lieto di vestire questa maglia. Molti giocatori dai Balcani sono venuti a giocare qui e questo mi ha dato una spinta. Ci sono giocatori serbi che mi stanno aiutando e io sono pronto per dare tutto rispondendo alle richieste dell’allenatore.

“Mi sono allenato durante la pausa e penso di essere arrivato qua abbastanza in forma. Ho un piccolo problema al polpaccio che non creerà problemi in futuro. Rigori? Sono pronto a tirarli in futuro che sono molto importanti per noi attaccanti e spero di batterne tanti”.