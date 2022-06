Jovic manda segnali e si avvicina alla Fiorentina: cosa manca per l’intesa con il Real

Ufficializzato il rinnovo di contratto di Vincenzo Italiano, adesso la Fiorentina può concentrarsi esclusivamente sul calciomercato. Nel reparto offensivo il grande è obiettivo è Luka Jovic, classe ’97 serbo che tra l’altro ha lo stesso procuratore (Fali Ramadani, ndr) del tecnico viola.

Nell’era dei social, non possono non essere considerati – come si legge su La Gazzetta dello Sport, i due ‘like’ messi dall’attaccante a due post che riguardavano proprio il rinnovo di Italiano pubblicati su Instagram dalla Fiorentina. A dimostrazione che il giocatore accetta di buon grado il trasferimento in riva all’Arno.

Cosa manca perché la trattativa vada in porto? Il club di Rocco Commisso e il Real devono trovare l’accordo sulla modalità di pagamento dello stipendio di Jovic. Il serbo guadagna sei milioni e la Fiorentina ne vorrebbe pagare due, mentre il Real chiede che salga almeno a tre. Dubbi, invece, sulla formula dell’operazione: sicuro il prestito, ma non se sarà presente un diritto o un obbligo di riscatto.