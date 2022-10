Jovic mette la freccia e sorpassa Cabral: obiettivo lasciarsi le difficoltà alle spalle

Non stavano convincendo le prestazioni di Luka Jovic. Quella contro gli Hearts, invece, è stata probabilmente la sua miglior gara in maglia viola dal suo arrivo a Firenze, non solo per il gol. Tanti palloni gestiti con fisico e intelligenza per una gara dominata là davanti. Il serbo vuole lasciarsi alle spalle le difficoltà di inizio stagione, tra il rigore mancato contro la Juventus e il sorpasso subito nelle gerarchie da Kouamé. Adesso però l’attaccante ex Real Madrid è davanti a Cabral e punta alle prossime gare.

La carica è arrivata anche da Commisso, che ha commentato la partita di Jovic in Conference: “Sono felice per Jovic, che aveva sicuramente bisogno di sbloccarsi”. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.