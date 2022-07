Jovic: “Mi hanno parlato bene della Fiorentina e Italiano è ciò che serviva alla mia carriera. Miglioreremo la scorsa stagione”

Dopo le prime parole di rito, Luka Jovic si è aperto anche maggiormente al media ufficiale della Fiorentina, a poche ore dalla partenza per il ritiro di Moena, scattato oggi: “Sono molto felice di essere qui, vorrei ringraziare le persone della Fiorentina che mi hanno permesso di essere qui e spero di poter soddisfare le loro aspettative. Perché la Fiorentina? Come sapete, ci sono alcuni giocatori serbi in viola, da Matija (Nastasic ndr) a Milenkovic e Terzic, mi hanno sempre parlato bene della squadra. Mi hanno parlato dell’allenatore, uno in grado di far migliorare ogni giocatore, uno di cui hai bisogno nella tua carriera, così ho deciso di fare questo passo.

Mi piace il calcio italiano e anche questo è stato un motivo della mia scelta e spero che questo sia un bene per me e per la squadra. Credo che la Serie A sarà molto interessante, ci sono tante squadre sullo stesso livello e in grado di lottare per la vetta, spero che noi potremo partecipare a questa lotta. Ho visto molte partite della scorsa stagione, la squadra aveva un po’ ceduto verso la fine e per questo credo che riusciremo ad ottenere risultati migliori”.