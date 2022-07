Jovic: “Mi ispiro a Cristiano Ronaldo, ecco perchè ho scelto il sette. Cercherò di avere il successo di Vlahovic”

MOENA – Giorno di presentazione per il nuovo attaccante della Fiorentina Luka Jovic. Prosegue il classe ’97 serbo: “Il numero 7 l’ho scelto perché non c’erano altri numeri che mi piacevano. E’ la prima volta che lo indosso e spero che porti fortuna. Mi ispiro a Cristiano Ronaldo e spero di fare bene come lui ha fatto in Italia”.

“Vlahovic? Dusan ha fatto benissimo in Italia e io cercherò di avere lo stesso successo. In Nazionale però siamo compagni, qui invece saremo avversari e vedremo come andrà”.

Poi Jovic ha proseguito: “Ancora non ho avuto l’occasione di giocare in A ma io sono cresciuto guardando questo campionato e ho visto tanti cambiamenti, ora è meno difensivo di una volta e si segna tanto e io spero di poter segnare tanto”.