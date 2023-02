Jovic non vorrà mica vivere di rendita per il gol in Coppa Italia, vero? Ma certo, non c’è bisogno di un centravanti. Il goffo tocco di mano di Barak

Ma certo, non c’è bisogno di un centravanti, fiducia nei due che abbiamo. Vanno aspettati, vanno capiti, vanno sostenuti, vanno coccolati. Nel frattempo la Fiorentina torna a boccheggiare. Mancano alcune individualità determinanti e oggi (ma anche in molte altre occasioni) non si vede più alcuna fluidità nel gioco. In campo solo tanta confusione.

Speriamo che il rendimento altalenante della squadra faccia coincidere le fasi positive con i turni di coppa, tanto il campionato non potrà riservare alcuna soddisfazione e, fortunatamente, neanche rischi.

Biraghi – 4 – Oggi niente cross corti, lunghi, sbilenchi, rimpallati. Oggi niente cross.

Amrabat – 4,5 – Perde palla in due occasioni innescando gli attacchi rossoblu. Forse limitato dalla maschera nella visione di gioco non azzecca un passaggio. Tanta confusione..

Barak – 4 – Goffo tocco di mano che provoca il rigore tra una palla persa e una copertura non fatta. Quando scatta pare la moviola.

Jovic – 3 – Come dicono gli esperti? Non è una prima punta, per quello non rende. Gioca mezz’ora alle spalle di Cabral e non combina niente. Non vorrà mica vivere di rendita per il gol in Coppa Italia, vero?