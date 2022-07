Jovic, per il momento niente acquisizione definitiva dal Real Madrid. Si va verso il prestito con obbligo a venti milioni

La concorrenza per Luka Jovic c’è, ma la Fiorentina è ormai sicura del fatto suo. La Nazione di oggi precisa di come Siviglia e Nottingham Forest stiano premendo per ottenere il si dell’attaccante del Real Madrid, ma lui si è promesso alla causa viola in tempi non sospetti. La società gigliata ha tentato di strappare una condizione favorevole per acquisire definitivamente il cartellino, ma i Blancos non si sono ancora mossi dal prestito con obbligo, a una cifra intorno ai 20 milioni, con un aiuto comunque per l’ingaggio oneroso.

La trattativa in ogni caso dovrebbe chiudersi nel giro di poco con il giocatore pronto a sbarcare a Firenze a metà della prossima settimana.