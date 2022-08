Jovic ritorna in Serbia…e va ‘in missione’ a spiare il Cukaricki

Dopo la partita giocata in Spagna contro il Betis Siviglia, l’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha concesso un po’ di libertà ai propri giocatori.

Il centravanti viola, Luka Jovic, ne ha approfittato per ritornare in patria, in Serbia dove, tra le altre cose, l’ex Real Madrid è andato ‘in missione’ seguendo la partita di campionato del Cukaricki, in compagnia di Vujadin Savić, altro calciatore serbo. La squadra di Čukarica potenzialmente, potrebbe essere l’avversario dei viola nel preliminare di Conference League (anche se dovrà compiere un’impresa per passare dopo aver perso 3-1 in casa contro il Twente).

Ebbene, nel match giocato ieri sera, il Cukaricki ha vinto per 2-0 in casa contro lo Spartak Subotica, con la seconda rete segnata da un amico di Jovic, ovvero Nemania Tosic. Con questo successo il Cukaricki si ritrova in vetta alla classifica con 12 punti, a pari merito con la Stella Rossa, anche se quest’ultima formazione ha una gara in meno rispetto a quella allenata da Veselinović.