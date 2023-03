Jovic salta l’Inter, Italiano deve decidere su Nico Gonzalez e Kouame

Continua il periodo non propriamente brillante per Luka Jovic, che dopo l’infezione virale dovrà continuare il lavoro differenziato al Centro Sportivo dopo aver fatto ritorno a Firenze dal ritiro della nazionale serba. Non sarà dunque a disposizione per la partita contro l’Inter in programma sabato sera.

Insieme a lui sono tornati alla base anche Amrabat, Milenkovic e Barak, che hanno già ripreso gli allenamenti. Quest’oggi sarà la volta di Gonzalez e Kouame, di ritorno dagli impegni con Argentina a Costa d’Avorio e ultimi a rientrare. La decisione sul loro impiego contro i nerazzurri spetta a Italiano, che si è sempre mostrato restio a utilizzare i giocatori dopo le partite in nazionale. Lo riporta il Corriere dello Sport-Stadio