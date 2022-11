Jovic si becca un’ammonizione pur essendo in panchina

L’attaccante della Fiorentina, Luka Jovic, continua ad essere poco protagonista a questi Mondiali. Però, l’essere in panchina in Serbia-Camerun non gli ha impedito di rimediare un cartellino giallo.

Da capire quello che sia successo, anche perché le telecamere non sono riuscite ad immortalare l’accaduto. Probabilmente il giocatore viola è finito sul taccuino dell’arbitro per aver ecceduto troppo nell’esultanza dopo il gol realizzato da Milinkovic-Savic che ha permesso alla formazione dell’ex Jugoslavia di ribaltare il punteggio e chiudere il primo tempo del match in vantaggio per 2-1.