Jovic si carica: “L’obiettivo è fare almeno 30 gol. Con Vlahovic avevo già parlato della Fiorentina. Chi segna di più? Vediamo”

L’attaccante della Fiorentina Luka Jovic, dopo la conferenza stampa di presentazione odierna, ha parlato a Sky Sport, anche in riferimento all’ex viola Dusan Vlahovic: “Non ho parlato con lui dopo la firma, ma in Nazionale ho avuto l’occasione di parlare varie volte della Fiorentina. Ha sempre detto belle parole, so che i tifosi viola sono tra i migliori qui in Italia. Spero di non deluderli”.

Sui suoi obiettivi stagionali, afferma: “Sono qui per lavorare e impegnarmi. Obiettivo? Direi realizzare almeno 30 gol. Chi segna di più tra me e Vlahovic? Beh, vediamo…”.