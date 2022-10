Jovic si presenta al campo dopo gli altri e in ciabatte: Un segnale chiaro che arriva dal serbo. FOTO FN

Nel momento in cui scriviamo, la Fiorentina è in campo per svolgere la propria seduta di allenamento.

Un allenamento al quale non prende parte il centravanti viola, Luka Jovic. Il serbo si è presentato al campo più tardi rispetto agli altri (15 minuti dopo) ed è arrivato in ciabatte. Purtroppo questo sembra essere un chiaro segnale sul fatto che non potrà essere utilizzabile per il match contro l’Inter.

Altra notizia da confermare: non dovrebbe esserci conferenza stampa questa settimana di Italiano. Il tecnico rilascerà il proprio pensiero in vista del match contro i nerazzurri, probabilmente, solo ai canali ufficiali del club.