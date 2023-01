Jovic siamo già ai saluti? Italiano deluso, ma ci sono delle difficoltà…

Qualche spiffero c’era stato, dalla Serbia è arrivato il vento della conferma: la Fiorentina sta pensando di cedere Luka Jovic nel mercato di gennaio. Il centravanti ex Real Madrid non ha convinto, e il tecnico Vincenzo Italiano è arrabbiato per le sue prestazioni, soprattutto quella di Roma. Questo è quello che si legge stamani su La Gazzetta dello Sport.

Ma non è certo facile di questi tempi trovare una soluzione alternativa per Jovic. Il serbo è arrivato a titolo definitivo a zero euro, col Real che gli ha dato una ricca buona uscita per pagare in parte l’ingaggio (prendeva 6 milioni netti, la Viola gliene dà 2,5 per due anni). In cambio, i blancos avrebbero il 50% sull’eventuale cessione. Ma adesso, chi pagherebbe per avere Jovic? Comunque, sembra proprio che la società voglia provare a cederlo, viene ribadito sulla ‘rosea’.