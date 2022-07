Pochi minuti dopo l’ufficialità del suo acquisto, Luka Jovic ha parlato così ai canali ufficiali della Fiorentina: “Sono molto felice per questa nuova avventura, è un onore per me poter fare parte di questa squadra. Spero che potremo condividere tante vittorie in futuro. Voglio mandare un caro saluto a tutti i tifosi, forza Viola!”.