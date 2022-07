Jovic tra fatica e magie: la rincorsa alla condizione del serbo che tecnicamente lascia pochi dubbi

E’ toccato a Luka Jovic ieri, dopo il subentro nel finale nel test precedente con il Trento: il serbo era come sempre sotto la luce dei riflettori anche se in questo caso, nell’analisi de La Gazzetta dello Sport, ha palesato qualche difficoltà fisica in più. Comprensibile visto l’innalzamento progressivo del livello delle amichevoli e il duro lavoro di queste due settimane a Moena. C’è sicuramente chi è più in condizione di lui, diciamo così, ma l’iter per il recupero della forma migliore non preoccupa certo Italiano. Oltre all’appannamento fisico infatti, il serbo sta dando già determinate garanzie dal punto di vista tecnico, soprattutto quando va al tiro. Nella sfida di ieri invece diversi alti e bassi, con un rigore sbagliato e almeno un paio di occasioni sprecate davanti alla porta.