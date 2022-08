Jovic, tra un “nuovo ruolo” e una condizione da trovare al più presto

Il grande acquisto dell’estate viola è stato Luka Jovic. La sua ultima rete risale al 22 luglio, nell’amichevole con il Trento. Potenzialmente fortissimo, e tutto sommato neanche male nell’amichevole contro il Qatar. In quest’ultima occasione, l’ex Real Madrid ha funzionato, piuttosto bene, da innesco per i compagni più che da centravanti da porta: ha infatti messo in porta con un paio di invenzioni sublimi Saponara e Ikoné, che non sono riusciti a insaccare da soli davanti al portiere.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, il vero nemico del serbo, in questo momento, è il suo recente passato: dopo la formidabile stagione 2018-19 con l’Eintracht Francoforte, Jovic non ha più trovato continuità, partite e minuti al Real Madrid, se non nei mesi nei quali la Casa Blanca lo ha rispedito – tra gennaio e giugno 2021 – all’Eintracht in prestito. Jovic va ricondizionato, deve ritrovare il ritmo partita. E solo la partita, appunto, glielo può dare