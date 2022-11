Jovic trova il gol (e colpisce una traversa) nel successo della Serbia in Bahrein. Ordinaria amministrazione per Milenkovic – VIDEO

Amichevole pre Mondiale per la Serbia del duo della Fiorentina Nikola Milenkovic–Luka Jovic. Allo Stadio Muharraq di Arad la compagine balcanica ha battuto 5-1 il Bahrein. All’8′ passa in vantaggio la Serbia grazie al capitano Dusan Tadic: perfetta pennellata dai 18 metri dell’attaccante mancino che spedisce la sfera all’incrocio dei pali sul calcio di punizione. Il Bahrain però non sta a guardare e pareggia nemmeno 5′ dopo. Fallo di Stefan Mitrovic su Madan ed è rigore. Segna Yusuf dal dischetto spiazzando il portiere del Torino Milinkovic-Savic.

Prima frazione con più ombre che luci per Luka Jovic. La punta viola appare molto poco mobile e si fa pescare più volte in fuorigioco. Al 31′ Tadic lo serve in profondità e l’attaccante gigliato può puntare la porta del Bahrain, ma Al Hayam lo rimonta e lo ferma in scivolata. Lo stesso schema si ripete solo tre minuti più tardi: Al Hayam anticipa Jovic sul filtrante di Tadic. Al 44′ invece l’attaccante della Fiorentina si divora un gol sul perfetto cross di Mladenovic, spedendo sul fondo in spaccata da pochi passi.

A fine primo tempo entra Vlahovic ed in 5′ l’ex viola spacca la partita. Prima la punta della Juventus serve un assist perfetto per il vantaggio di Tadic che fa doppietta, poi firma il gol del 3-1, invertendosi il ruolo con Tadic. Al 63′ si mangia un gol anche Vlahovic, non riuscendo a bucare la porta del Bahrein col suo sinistro da posizione molto favorevole. Al 77′ Jovic centra la traversa staccando con perfetta scelta di tempo sul corner di Mladenovic, mentre al 79′ si mette in mostra con un assist per Vlahovic, controllo e tiro dell’attaccante e parata in due tempi del portiere del Bahrein. Nel secondo tempo, dunque, in crescita il rendimento di Jovic che al 91′ – dopo la rete del 4-1 di Djuricic – riesce finalmente a trovare il gol con un delizioso scavetto fissando il punteggio sul definitivo 5-1 per la Serbia.

Tranquilla la gestione della gara per Nikola Milenkovic; il numero 4 della Fiorentina agisce da centrale di destra nella difesa a tre di mister Stojkovic alzandosi spesso in fase di costruzione. Tanti palloni toccati per il difensore classe ’97, molto dentro al gioco della Serbia. Al 79′ il difensore gigliato esce ed entra Erakovic al suo posto.