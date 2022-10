Jovic versione 2.0: la Fiorentina vuole conferme dal suo attaccante. E l’esultanza polemica può finire nel dimenticatoio

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport di oggi si parla dell’attaccante della Fiorentina Luka Jovic, il quale ci ha messo un po’ a carburare, forse anche più del previsto, ma adesso sembra essere sulla strada giusta. L’acquisto faro del mercato estivo viola ha segnato quattro gol nelle ultime cinque partite, e per un elemento offensivo la fiducia è tutto o quasi.

Il tecnico Vincenzo Italiano, che oggi ritrova lo Spezia portato per la prima volta in Serie A nel 2020, si augura fortemente che sia la volta buona per rivedere a pieno regime il bomber che, nel 2018-2019, aveva sedotto il Real Madrid grazie ai 17 gol segnati con la maglia dell’Eintracht Francoforte.

I migliori marcatori della Fiorentina hanno realizzato tutti due gol in campionato, e sono Ikone, Kouame e Jovic, che contro l’Inter ha interrotto un digiuno lungo di più di due mesi. E se il giocatore serbo manterrà un’alta percentuale realizzativa verrà probabilmente dimenticata anche quell’esultanza risultata un po’ polemica.