Jovic: “Voglio vincere la Conference League con la Fiorentina. Sono venuto qua perché è una delle poche squadre in Italia ad avere una mentalità offensiva”

Il nuovo attaccante della Fiorentina Luka Jovic è stato intervistato nel ritiro di Moena da Dazn nello speciale “Inside Ritiri”. Sentite quali sono le prime parole del bomber serbo ma soprattutto gli obiettivi con la sua nuova maglia:

“Vorrei vincere la Conference League con la Fiorentina: i tifosi viola meritano questi successi. Ora che la squadra è tornata in Europa è arrivato il momento di restarci con regolarità. Mi sto allenando forte per cercare di capire il prima possibile i precetti del Mister e personalmente non lo sto trovando così difficile”.

Sulla sua esperienza in Spagna: “Al Real Madrid ha potuto giocare con i migliori al mondo e sono stato allenato da due vere leggende come Zinedine Zidane e Carlo Ancelotti. Ovviamente allenarsi tutti i giorni con loro mi ha aiutato a crescere in tutti gli aspetti”.

Sul perché ha scelto la Fiorentina: “Ho preso questa decisione perché è un club con grande ambizione e con un allenatore con una mentalità offensiva, questo per un attaccante è fondamentale. In Italia non tutti propongono un calcio offensivo come la Viola ed è una delle squadre che segna tanti gol. Inoltre l’ho scelta perché qui ci sono tanti giocatori balcanici e serbi come Milenkovic, Terzic e Nastasic. E’ stata la scelta migliore per me. In questo momento della mia carriera avevo bisogno di lavorare con un allenatore del genere, che ti spinge a lavorare sempre duramente”.