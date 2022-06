“Jovic vuole prendersi il Mondiale a Firenze: può fare quello che non gli è riuscito in Spagna. Su Musah ci sono novità per la Fiorentina”

Mario Gago, giornalista dell’emittente spagnola Onda Cero, ha parlato a Radio Sportiva delle trattative in Spagna della Fiorentina, tra cui quella per Jovic. Inoltre, ha rivelato una notizia che riguarda il nuovo club di Gattuso:

“Jovic per fare bene deve essere molto coinvolto. A Madrid stava male perché non era al centro del progetto: gli mancava la continuità per incidere. A Firenze c’è sicuramente meno pressione rispetto al Real e Luka vuole prendersi la copertina al prossimo mondiale”.

Poi un’indiscrezione di mercato: “La Fiorentina ha chiesto informazioni per Musah del Valencia. Per venti milioni può essere ceduto, soprattutto perché il Valencia ha un bisogno ingente di liquidità. Per questioni di bilancio, sono obbligati ad ascoltare offerte e far partire anche le giovani promesse”.