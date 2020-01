Il difensore brasiliano della Roma, Juan Jesus, ha trovato l’accordo con la Fiorentina per l’ingaggio (più basso rispetto a quanto percepirebbe in giallorosso fino al 2021), adesso il direttore sportivo Pradè sta cercando quello giusto con il club giallorosso per il prezzo del cartellino. Gianluca Petrachi, ds capitolino, ha chiesto per Juan Jesus sette milioni di euro: la fumata bianca potrebbe arrivare a cinque con un prestito con obbligo di riscatto. Vedremo le mosse dei viola nei prossimi giorni, con altri profili di difensori sempre tenuti sotto controllo. Lo riporta il CorriereDelloSport.it