Jugovic: “In Vlahovic rivedo Vieri, gli consiglierei di andare alla Juventus”

Tra le tante squadre interessate a Dusan Vlahovic c’è anche la Juventus. Dell’attaccante della Fiorentina ne ha parlato l’ex giocatore bianconero, Vladimir Jugovic, a Tuttosport.

Queste le sue parole: “È un ragazzo intelligente, saprà prendere la decisione più giusta per lui. Poi, ovvio, se lo chiedesse a me, la mia risposta sarebbe scontata: consiglierei a lui di andare alla Juventus, uno dei due club con cui ho vinto la Champions League e che porterò sempre nel mio cuore. Però una cosa è certa: con i serbi, e in generale con i giocatori dei balcani, difficilmente si sbaglia. Siamo gente che si adatta sempre bene ai cambiamenti. Guardate quel fenomeno di Corvino, dirigente con un fiuto immenso per i talenti, quanti affari ha fatto in Serbia”.

Continua così Jugovic: “Dusan è del 2000 e sta facendo molto bene con la Fiorentina e con la Nazionale. È il centravanti Under 21 del momento assieme a Haaland. Sinceramente in Vlahovic rivedo un po’ Vieri, mio compagno nella Juventus, nell’Atletico e nell’Inter“.