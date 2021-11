Julian Alvarez segna e il River Plate vince il titolo argentino: adesso lo vogliono tutti e per la Fiorentina…

Con tre giornate di anticipo il River Plate è tornato campione di Argentina dopo 14 anni. L’ultima vittoria nella notte contro il Racing per 4-0, con punti che significano matematica vittoria del titolo nazionale. Al 48esimo è arrivato anche il 17esimo sigillo di Julian Alvarez, punta classe 2000 e obiettivo di mercato della Fiorentina che attualmente è anche il capocannoniere del torneo. Su di lui ieri sera c’erano gli occhi di molti dei top club europei, per una concorrenza che sembra farsi sempre più fitta.

Adesso per il club viola non sembra facile arrivare a concretizzare il passaggio in riva all’Arno del campioncino argentino, che però a Firenze conosce già Quarta e Gonzalez. Senza scordarsi di Burdisso. L’interesse per lui però, è inevitabilmente tanto.