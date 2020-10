Junior Firpo blindato dal Barcellona. A poche ore dalla scadenza del mercato si iniziano a chiudere le porte…

Junior Firpo resta al Barcellona. Il terzino blaugrana era stato offerto all’Inter nell’ambito dell’affare Lautaro Martinez e anche la Fiorentina aveva sondato il terreno per il laterale sinistro. Non solo, diversi club di Serie A avevano contattato il Barça in questa sessione di mercato, tuttavia non è arrivata un’offerta adeguata al valore del giocatore. A poche ore dalla scadenza del mercato, viste le difficoltà di trovare un sostituto, il Barcellona ha deciso di togliere il giocatore dal mercato. Lo riporta Marca.

