Junior Firpo ritorna nell’orbita della Fiorentina. Tre club di Serie A sul terzino blaugrana

Secondo il Mundo Deportivo la Fiorentina sarebbe interessata a Junior Firpo. Il club blaugrana ha bisogno di monetizzare e nella lista dei partenti ci sarebbe finito proprio il terzino. In Inghilterra piace a West Ham e Southampton. In Italia invece sono ben tre le squadre sulle sue orme. Il Milan sembrerebbe esser in vantaggio visto che la trattativa tra i rossoneri e il giocatore era già stata intavolata lo scorso gennaio, salvo poi naufragare a causa di motivi legati all’aspetto personale di Junior Firpo, il quale doveva diventare padre. Oltre a Maldini però, anche Fiorentina e Napoli avrebbero messo gli occhi addosso al laterale sinistro.

La Fiorentina, si legge sul quotidiano catalano, avrebbe contattato sia il Barcellona che l’entourage del giocatore. Ancora nessuna offerta ufficiale ma semplicemente ha mostrato solo interesse per il giocatore.