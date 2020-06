Nel post partita di Verona-Napoli, il tecnico gialloblu Juric ha parlato di alcuni suoi singoli, tra cui Amrabat: “Abbiamo comprato giocatori che non voleva nessuno: Amrabat in prestito, Rrahmani è costato due milioni, Kumbulla giocava in Primavera. Poi sono cresciuti qui e sono diventati ottimi giocatori. Ora i primi due li ho già persi, il terzo è sul mercato e dipenderà dalla società”.

