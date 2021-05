Juric ai ferri corti con il Verona: spunta un club di Serie A, ma ad una condizione

Mentre la Fiorentina sembra aver deciso di affondare definitivamente il colpo su Rino Gattuso, il futuro di Ivan Juric è ancora tutt’altro che deciso. Ultimamente, i rapporti tra il tecnico croato e il presidente dell’Hellas Verona si sono irrigiditi anche pubblicamente e tutto lascia pensare che a fine stagione le parti divorzieranno.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la prossima squadra di Juric potrebbe essere il Torino. In caso di salvezza, il presidente Urbano Cairo avrebbe scelto lui come sostituto di Davide Nicola. Accostato in passato anche alla Fiorentina, l’attuale allenatore del Verona viene valutato anche dal Napoli in caso di mancato accordo con Luciano Spalletti.