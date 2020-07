Juric alla Fiorentina? C’è da trovare l’accordo economico con l’Hellas

Nelle ultime settimane vi abbiamo raccontato che Ivan Juric è uno dei profili che la Fiorentina sta vagliando con maggior insistenza per la panchina del futuro. Raggiunta la matematica salvezza, come si legge su hellas1903.it, sarebbe scattato automaticamente il rinnovo del contratto del tecnico con l’Hellas Verona. Cosa cambia a questo punto? Chi vorrà il croato, dovrà rivolgersi alla società scaligera per trovare un accordo economico. Se così fosse, visti gli ottimi rapporti tra il club di Setti e lo stesso Juric, le parti cercherebbero di trovare una soluzione condivisa, che però richiederebbe sicuramente il pagamento di una sorta di buonuscita. La Fiorentina è avvisata: se vorrà affondare il colpo, dovrà prima sedersi ad un tavolo con l’Hellas.

