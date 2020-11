Juric batte il Benevento grazie allo show di Barak. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

La sesta giornata di Serie A si è conclusa con il posticipo del Monday Night tra Hellas Verona e Benevento, terminato 3-1 per i padroni di casa.

La banda di Juric si porta avanti al 18′ al termine di una bella azione: lancio lungo, tacco di Kalinic per Zaccagni che arriva sul fondo e la mette dentro per Barak, che batte Montipò di prima intenzione. Al 56′ arriva il pareggio del Benevento: Caprari pesca Lapadula in area di rigore, che fa secco di prima intenzione Silvestri. Passano pochi minuti e i padroni di casa tornano subito in vantaggio con Barak, che sigla la sua personale doppietta su assist di Dimarco. Al 77’ l’Hellas chiude la partita con Lazovic, che deposita in porta un assist dalla sinistra.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 16, Sassuolo 14, Juventus, Atalanta 12, Napoli, Roma, Inter, Verona 11, Lazio, Sampdoria 10, Cagliari, Fiorentina 7, Benevento, Bologna 6, Spezia, Genoa 5, Parma, Udinese 3, Torino, Crotone 1.