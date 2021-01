Juric: “Benassi si sta curando a Firenze ed è fuori. Non so come evolverà la situazione”

Dal suo passaggio dalla Fiorentina al Verona, l’ex centrocampista viola Marco Benassi non è praticamente mai sceso in campo allenadosi veramente con il contagocce. Il tecnico giallo blu Ivan Juric ne ha parlate in conferenza stampa sottolineando l’incertezza che aleggia sopra le condizioni dell’ex capitano del Torino: “Si sta curando a Firenze ed è fuori. Non so come evolverà la situazione, anche in questo caso è meglio chiedere al dottore o a D’Amico“.

