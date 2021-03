Juric: “Benassi? Trovi continuità di allenamento, per ora non ci riesce. A Verona il contesto ideale per lavorare”

Nella conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Benevento, Ivan Juric ha parlato anche di Marco Benassi, in prestito dalla Fiorentina. Queste le parole dell’allenatore dell’Hellas Verona: “Deve ritrovare il ritmo d’allenamento e avere continuità per due-tre settimane affinché sia preso in considerazione: per il momento, non ci riesce. Deve ottenere continuità di lavoro perché lo possa considerare al pari degli altri giocatori”.

Juric si sofferma poi sulla scelta di rimanere a Verona: “In un anno e mezzo abbiamo fatto ottime cose. Siamo partiti dal basso e siamo cresciuti tutti assieme, dal punto di vista societario, di staff e professionale. Adesso non è come prima: chi arriva all’Hellas trova un contesto ideale per lavorare e prima non era così”.