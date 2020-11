Juric: “Ceccherini è il tipo di difensore che ci serviva, concentrato e sul pezzo. Contentissimo di lui”

In vista della gara di domenica sera tra Milan e Verona, ha parlato l’allenatore dell’Hellas Ivan Juric. Queste le sue parole per Federico Ceccherini, difensore ex Fiorentina arrivato durante l’ultima finestra di mercato: “Federico è un giocatore fortemente competitivo che ci serviva. Lui è “un difensore italiano”, concentrato, sempre sul pezzo. Sono veramente contento di lui, nonostante il calo visto nell’ultima partita”.

