Juric: “Con la Fiorentina ho visto un attaccante completo… in Lasagna. Ma se si perde giocando bene, manca qualcosa”

Sempre qualche dubbio per Ivan Juric e il suo futuro, il tecnico del Verona ha fatto anche qualche riferimento al match di martedì con la Fiorentina: “Noi abbiamo venduto e non abbiamo ricevuto la sostanza dell’anno scorso in mediana e dietro. In attacco abbiamo messo giocatori buoni, soprattutto Lasagna. L’altro giorno per qualche minuto ho visto una punta per come la intendo io: ha fatto l’assist per Bessa, ha fatto giocare bene la squadra. Ho visto i primi passi in avanti in questo senso: se vuole diventare un attaccante completo deve fare questo. In mezzo e dietro, anche per sfortuna, abbiamo perso giocatori e abbiamo perso quella sensazione di avere sostanza, di rubare la palla. Quando giochi bene e perdi vuol dire che un po’ ti manca: ci sono tante cose da fare”.