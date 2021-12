Juric deve fare a meno di Belotti per i prossimi due mesi. Riprende quota l’idea Kouame per sostituire il capitano granata

Tegola in caso Torino con Juric che dovrà fare a meno di Belotti a causa di un brutto guaio muscolare. Il tecnico granata ha parlato a proposito del suo numero 9, ribadendo il dispiacere per quanto accaduto al suo bomber e augurandosi di ritrovarlo quanto prima, con deadline fissata non prima di metà febbraio.

Come riporta TMW, riprende così quota l’idea Kouame per rinforzare l’attacco del Torino che ha perso il suo capitano per i prossimi due mesi. L’ex Fiorentina è un calciatore apprezzato da Juric che lo ha già allenato al Genoa. Da valutare però la posizione del giocatore che è in prestito secco dai viola all’Anderlecht, ieri protagonista in Coppa del Belgio contro il Seraing ha realizzato una doppietta.