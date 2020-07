Juric e Liverani vanno di moda in casa Fiorentina

La Fiorentina e il Cagliari hanno da tempo messo gli occhi su Ivan Juric e Fabio Liverani. Questo è quello che si legge stamani su La Gazzetta dello Sport.

Il Verona al Franchi ha fatto una bellissima figura, nonostante il pareggio in extremis. I gialloblu stanno per ufficializzare il rinnovo del tecnico croato sino al 2022, ma sanno bene quanto sia stimato in giro. Lo stesso si può dire dell’allenatore del Lecce (legato sino al 2022 ai salentini) tra l’altro ex viola e prossimo avversario in campionato.

Entrambi ora sono molto concentrati sugli obiettivi stagionali, ma è chiaro che dopo il 2 agosto per tutti e due si aprirà la fase delle scelte.