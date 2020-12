Juric e quella frase per…caricare i suoi calciatori? Sulla battuta in merito ai calciatori del Verona la Fiorentina ha deciso di non rispondere

Juric, solleticato in merito a ciò durante la conferenza stampa della vigilia, ha manifestato tutto il proprio malcontento: “E’ una mancanza di rispetto. E poi non è vero, i giocatori che sono andati via da qui sono molto forti e lo dimostreranno. Roma, Napoli e Fiorentina hanno fatto un affare”. Possibile che si tratti, per il croato, di un escamotage per “caricare” i propri giocatori, per spingerli ad andare oltre le difficoltà del momento (mancheranno i tre attaccanti di ruolo: si è fermato anche Di Carmine, ex che un anno fa decise la gara a favore dei gialloblù). Di certo c’è che in un attimo, queste dichiarazioni sono rimbalzate anche a Firenze, senza tuttavia incassare una replica da parte del diretto interessato, Pradè appunto. La società ha infatti fatto sapere che non ci sarebbe stato alcun seguito all’episodio e così è stato. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.

