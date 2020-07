Juric: “Ho deciso di rimanere a Verona perché mi sembrava giusto continuare qui. Altre opzioni? Non mi sembra giusto parlare degli altri”

Ivan Juric ha scelto, ha firmato il rinnovo contrattuale col Verona, dicendo in pratica no alle lusinghe di Fiorentina e Torino: “Sono stato felice quest’anno – ha detto Juric a Sky – sono stato bene, mi sembrava giusto continuare. Ho un rapporto buono con tutti, con i magazzinieri e ho deciso di rimanere. Altre opzioni? Non mi sembra giusto parlare degli altri. La firma del contratto? Già nella nottata di ieri. Mi hanno beccato dopo un amaro e ho firmato (ride ndr)”.

