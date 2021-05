VIDEO: Juric ‘impazzisce’ a Sky: “Mi chiedete cag**e ma dovete portare rispetto”. E poi l’abbandono delle telecamere

Post partita molto caldo quello di ieri per Ivan Juric, arbitro di fatto della corsa Champions alla sua ultima da allenatore del Verona. Il tecnico croato è letteralmente esploso a Sky, contro l’inviato Massimo Ugolini, reo di avergli posto una domanda ‘scorretta’, relativamente alla differenza di prestazione rispetto alle ultime uscite:

“Juric, lei stasera è stato l’arbitro della qualificazione in Champions. Il suo Verona è apparso diverso rispetto a quello visto nelle ultime settimane. Quanto è stato difficile…”. Lì la risposta secca di Juric: “Subito una grande cagata, devi portare rispetto perché se tu non hai seguito le ultime partite del Verona, non puoi parlare così. Tu devi portare rispetto, hai capito! E devi vedere tutte le prestazioni che ha fatto il Verona. Non si fa così… Non parlo con te perché devi portare rispetto, hai capito? Non ti faccio nemmeno finire la domanda, porta rispetto!”.

E poi l’abbandono della postazione Sky in cui si stava svolgendo l’intervista.